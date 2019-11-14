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Политический кризис в Боливии

Моралес осудил решение США признать сенатора Аньес и.о. президента Боливии

Экс-президент Боливии назвал произошедшее "политическим заговором, нити которого ведут в Вашингтон"

МЕХИКО, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес выступил против решения Вашингтона признать сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности главы республики. Свое мнение политик выразил в среду вечером (утро четверга мск) в Twitter.

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"Мы осуждаем решение Трампа признать правительство де-факто, которое было провозглашено правыми, - написал Моралес. - После того, как был навязан Гуайдо (лидер оппозиции Венесуэлы, объявивший себя исполняющим обязанности президента - прим. ТАСС), теперь они провозглашают Аньес". Моралес назвал произошедшее "государственным переворотом", который повлек за собой жертвы среди боливийцев, "политическим и экономическим заговором, нити которого ведут в США".

Во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак сообщил, что Вашингтон признает второго вице-спикера верхней палаты парламента Боливии Аньес и.о. президента республики и рассчитывает на сотрудничество с ней.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияСШАВенесуэлаТрамп, ДональдГуайдо, ХуанПолитический кризис в Боливии
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