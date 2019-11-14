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Политический кризис в Боливии

Помпео заявил, что США рассчитывают на сотрудничество с и.о. президента Боливии

Вашингтон призывает все стороны "защищать демократию в предстоящие недели"

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с и.о. президента Боливии Жанин Аньес и приветствуют ее решение взять на себя обязанности главы государства. Об этом говорится в распространенном в среду Госдепартаментом заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

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"Соединенные Штаты приветствуют решение боливийского сенатора Жанин Аньес стать временным президентом и возглавить свою страну в ходе этого демократического перехода в соответствии с конституцией Боливии и принципами Межамериканской демократической хартии. Мы надеемся на сотрудничество с Организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом в процессе подготовки в возможно короткие сроки к проведению свободных и справедливых выборов", - отметил Помпео.

"Мы призываем все стороны защищать демократию в предстоящие недели и воздерживаться от насильственных действий в отношении сограждан и их имущества", - заключил Помпео.

Во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак сообщил, что США признают второго вице-спикера верхней палаты парламента Боливии Аньес и.о. президента республики.

Теги
БоливияСШАПомпео, Майкл (Майк)Политический кризис в Боливии
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