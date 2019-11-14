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Политический кризис в Боливии

Переходное правительство Боливии не будет преследовать сторонников Эво Моралеса

Представители "Движения к социализму" согласились с тем, что в стране необходимо вновь провести выборы

ТАСС, 14 ноября. Боливийское правительство, назначенное и.о. президента Жанин Аньес, не собирается преследовать сторонников Эво Моралеса, который подал в отставку с поста главы государства. Об этом заявил в четверг Херхес Хустиниано Атала, занимающий должность министра при президенте, по итогам встречи с депутатами возглавляемой Моралесом партии "Движение к социализму".

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"Они озабочены в том числе вопросом возможного политического преследования в отношении некоторых бывших чиновников, - цитирует Аталу на своем сайте газета La Razon. - Мы сказали им, что политического преследования, охоты на ведьм не будет <...> В этот момент мы им это гарантировали, они попросили принять соответствующий закон, мы сказали, что это не проблема, что мы можем принять закон, но важнее успокоить страну". По словам министра, представители "Движения к социализму" также согласились с тем, что в стране необходимо вновь провести выборы.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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