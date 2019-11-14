Экс-президент Боливии Меса заявил о планах его партии участовать в следующих выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 ноября. /ТАСС/. Партия "Гражданское сообщество" будет участвовать во всеобщих выборах, которые должно провести временное правительство.

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

Об этом заявил лидер партии, экс-президент Карлос Меса, занявший на прошедших 20 октября выборах главы государства второе место.

"Гражданское сообщество" не входит во временное правительство не из-за разногласий, а потому что собирается участвовать в следующих выборах", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Он также отметил, что "правительство Жанин Аньес должно быть абсолютно нейтральным и не может демонстрировать поддержку в отношении ни одной из политических сил". "Главная задача этого правительства - созыв выборов", - добавил он.