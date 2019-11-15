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Председатель парламента Молдавии подтвердила курс на продолжение реформ в стране

Зинаида Гречаный подчеркнула, что все обязательства перед внешними партнерами будут соблюдены

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии, лидер Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный заверила США в выполнении обязательств по проведению реформ в стране несмотря на распад коалиции с проевропейским блоком Acum ("Сейчас"). Об этом лидер крупнейшей партии написала в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с послом США Дереком Хоганом.

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"Подтвердила решимость властей продолжать реформы в Республике Молдова. Сообщила, что новое правительство намерено реализовать начатые проекты в ограниченные сроки. Подчеркнула, что все обязательства перед внешними партнерами будут соблюдены. Сообщила также, что сотрудничество с блоком Acum в отношении выгодных обществу проектов будет продолжено, отметив, что атак в адрес блока не будет", - заверила Гречаный.

14 ноября парламент Молдавии утвердил правительство меньшинства во главе с Ионом Кику, который ранее занимал пост советника президента страны Игоря Додона по вопросам экономики. Поддержку новому кабинету выразили поддерживающая президента ПСРМ и оппозиционная Демократическая партия Молдовы.

Теги
СШАМолдавияГречаный, Зинаида
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