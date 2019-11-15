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Джонсон назвал сумасшедшими планами обещание лейбористов о бесплатном интернете

Ранее лидер британских лейбористов Джереми Корбин пообещал сделать для населения страны бесплатным доступ в интернет в случае победы его партии на выборах в декабре

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сумасшедшими планами обещание лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина сделать для населения страны бесплатным доступ в интернет в случае победы его партии на выборах в декабре. Соответствующее заявление, как передает агентство Reuters, глава правительства и лидер правящей Консервативной партии сделал на встрече с однопартийцами.

"Мы финансируем огромную программу инвестиций в наши дороги, в телекоммуникации, в гигабитный интернет, а не в реализацию сумасшедших коммунистических планов, которые были озвучены ранее сегодня", - сказал Джонсон.

Корбин указал в пятницу в Twitter на то, что только 8-10% домов в Великобритании подключены к оптоволоконному широкополосному интернету, пообещав сделать самую быструю широкополосную связь бесплатной для всех.

По данным телеканала Sky News, лейбористы в случае успеха на выборах планируют частично национализировать британскую телекоммуникационную компанию BT с целью "серьезного обновления интернет-инфраструктуры". Согласно их планам, бесплатный доступ в интернет необходимо прежде всего обеспечить в отдаленных сельских районах, а к 2030 году реализовать эту практику по всей стране. Все расходы по воплощению в жизнь данной инициативы должны быть покрыты из средств, полученных после налогообложения таких крупных транснациональных компаний, как Amazon, Facebook и Google.

После заявлений Корбина акции BT подешевели на 4%. Однако позже ценные бумаги телекоммуникационного гиганта немного отыграли падение и сейчас торгуются на Лондонской фондовой бирже на 2% дешевле, чем по итогам завершения предыдущей сессии.

Выборы в парламент Соединенного Королевства состоятся 12 декабря. По данным опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov, Консервативная партия опережает лейбористов на 14 процентных пунктов.

Теги
ВеликобританияКорбин, ДжеремиДжонсон, Борис
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