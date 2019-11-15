Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов решение суда присяжных признать виновным политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, по всем семи пунктам обвинения.

"Теперь они обвинили во лжи Роджера Стоуна и хотят заключить его в тюрьму на долгие годы, - отметил Трамп в пятницу в Twitter. - А что насчет нечестной Хиллари Клинтон, Джеймса Коми (бывший глава ФБР - прим. ТАСС) <...> нечестного Адама Шиффа (глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, одного из инициаторов расследования дела об импичменте Трампа - прим. ТАСС) и даже [спецпрокурора США Роберта] Мюллера? Разве они не лгали? Двойные стандарты, каких никогда не было в истории нашей страны?".