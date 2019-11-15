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Молния

СМИ: экс-советник Трампа Роджер Стоун признан виновным по всем пунктам обвинения

Экс-советник Трампа Роджер Стоун признан виновным по всем пунктам обвинения - "Политико".

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Политический кризис в Боливии
Могерини призвала к оперативному проведению выборов в Боливии
Глава дипломатии Евросоюза считает, что все политические и общественные деятели должны "поддержать такой институциональный путь и добиваться примирения"
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