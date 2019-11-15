Задержанный на Украине боевик ИГ разыскивался по линии Интерпола

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Один из главарей группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по прозвищу Аль Бара Шишани, которого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве, является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

"Служба безопасности Украины в сотрудничестве со Службой государственной безопасности Грузии по обвинению в участии в террористической организации задержала в городе Киеве гражданина Грузии Цезаря Тохосашвили, который разыскивался по красному циркуляру Интерпола (международный ордер на арест - прим. ТАСС). В результате проведенных следственных мероприятий СГБ удалось установить, что в 2014 году Цезарь Тохосашвили отправился в Сирийскую Арабскую Республику и стал участвовать в боях против правительственных сил. Следствие установило, что в 2015 году Цезарь Тохосашвили стал членом террористической организации "Исламское государство", - указывается в документе.

По данным СГБ Грузии, Тохосашвили был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как "военный министр" ИГ Абу Умар аш-Шишани, который тоже являлся выходцем из Грузии. Тбилисский городской суд 6 ноября заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению.

Ранее в пятницу о его задержании сообщила СБУ. Она проинформировала, что преступник был схвачен в Киевской области возле частного дома, где проживал. Украинская сторона заявила, что Аль Бара Шишани с 2012 года командовал одним из отрядов ИГ в сирийской провинции Латакия.