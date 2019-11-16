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Политический кризис в Боливии

Эво Моралес призвал силовиков отказаться от применения насилия в Боливии

Экс-глава государства также обвинил и.о. президента Боливии Жанин Аньес и некоторых своих политических оппонентов в убийстве бедного населения

МЕХИКО, 16 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес обратился в пятницу вечером (утро субботы мск) в своем Twitter к боливийским силовикам с призывом отказаться от применения насилия по отношению к населению. Так экс-президент отреагировал на появившиеся сообщения о гибели своих сторонников в столкновениях с военнослужащими и стражами порядка у города Кочабамба.

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"Мы просим вооруженные силы и боливийскую полицию остановить резню, - написал Моралес. - Форму... нельзя пачкать в крови нашего народа".

Бывший глава государства также обвинил исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес и ряд своих политических оппонентов "в убийстве бедного населения, которое устраивает мирные марши для того, чтобы вернуть демократию". "Им придется ответить за тяжкие преступления против человечности", - отметил политик.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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