Эво Моралес призвал силовиков отказаться от применения насилия в Боливии

МЕХИКО, 16 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес обратился в пятницу вечером (утро субботы мск) в своем Twitter к боливийским силовикам с призывом отказаться от применения насилия по отношению к населению. Так экс-президент отреагировал на появившиеся сообщения о гибели своих сторонников в столкновениях с военнослужащими и стражами порядка у города Кочабамба.