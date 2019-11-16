Моралес заявил, что изучает возможности вернуться в Боливию

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Эво Моралес заявил в пятницу в интервью телеканалу Canal 5 Noticias , что хочет вернуться в страну и ищет возможность это сделать.

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"Я смотрю, какие есть варианты для того, чтобы вернуться. Я очень хочу быть рядом со своим народом", - сказал он.

Моралес заявил, что обеспокоен сообщениями о гибели протестующих, и обвинил временное правительство Жанин Аньес в "преступлениях против человечности".

"Диктатура Жанин Аньес при поддержке участвовавших в госперевороте Карлоса Месы и Луиса Фернандо Камачо убивает боливийский народ", - добавил он.