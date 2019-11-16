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Представители белорусской оппозиции провели несанкционированный митинг у Центризбиркома

Участники акции сожгли перед зданием ЦИК свидетельства кандидатов в депутаты и их доверенных лиц. При этом никто не озвучил фамилии кандидатов, которые таким образом решили сняться с выборов

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Около 100 представителей белорусской оппозиции провели в субботу несанкционированную акцию в центре Минска у Центризбиркома Белоруссии, который располагается в Доме правительства.

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Участники акции, которую транслировали в прямом эфире некоторые негосударственные белорусские СМИ, прошли по центральному проспекту Минска от площади Свободы к площади Независимости. Перед зданием ЦИК, как было заявлено организаторами акции, были сожжены свидетельства кандидатов в депутаты и их доверенных лиц. Между тем, никто не озвучил фамилии кандидатов, которые таким образом решили сняться с выборов.

После этого участники акции стали расходиться, правоохранительные органы не препятствовали ее проведению.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в ней претендуют 513 кандидатов. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. За четыре дня досрочного голосования на избирательные участки пришло 27,5% белорусских избирателей.

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