Представители белорусской оппозиции провели несанкционированный митинг у Центризбиркома

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Около 100 представителей белорусской оппозиции провели в субботу несанкционированную акцию в центре Минска у Центризбиркома Белоруссии, который располагается в Доме правительства.

Участники акции, которую транслировали в прямом эфире некоторые негосударственные белорусские СМИ, прошли по центральному проспекту Минска от площади Свободы к площади Независимости. Перед зданием ЦИК, как было заявлено организаторами акции, были сожжены свидетельства кандидатов в депутаты и их доверенных лиц. Между тем, никто не озвучил фамилии кандидатов, которые таким образом решили сняться с выборов.

После этого участники акции стали расходиться, правоохранительные органы не препятствовали ее проведению.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в ней претендуют 513 кандидатов. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. За четыре дня досрочного голосования на избирательные участки пришло 27,5% белорусских избирателей.