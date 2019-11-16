Минск готов к проведению парламентских выборов

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Избирательные участки в Минске подготовлены к основному дню голосования на выборах депутатов в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания Белоруссии, который пройдет в воскресенье, 17 ноября. Главы избирательных комиссий при этом обещают не просто хорошую организацию выборов, а настоящий праздник для избирателей.

Голосовать за кандидатов в депутаты в Белоруссии можно с 12 ноября - в этот день по всей стране открылись избирательные участки для желающих проголосовать досрочно. В субботу, в последний день досрочного голосования, избирательные участки открылись в 10 утра (совпадает с мск). Несмотря на пасмурную погоду, уже с первых минут голосования жители столицы стали приходить на участки.

"Завтра у нас единственный выходной день на этой неделе, так как из-за празднования 7 ноября сегодня мы работаем, и достаточно удобно иметь возможность проголосовать досрочно, а в воскресенье заняться делами на даче", - говорит житель Минска Олег, пришедший проголосовать на участок №150, расположенный в центре города в здании министерства сельского хозяйства республики. "Я всегда хожу на выборы, потому что это долг каждого гражданина, и всегда надеюсь на лучшее", - говорит он.

Участок в здании Минсельхоза, по словам председателя избирательной комиссии этого участка Александра Щербенка, готов к проведению выборов на 99%, осталось лишь по завершении предварительного голосования опечатать урну и перенести ее на второй этаж здания. Он уточнил, что на воскресенье здесь намечена развлекательная программа.

"Здесь, в самом центре города, довольно взрослый электорат, много пожилых людей, которые на выборы приходят с внуками. Пожилые избиратели здесь встречаются со своими детьми, проживающими в других районах города или за городом. Так что это праздник для них - открыт буфет, они голосуют и заодно общаются, отдыхают", - рассказал Щербенок.

По словам председателя комиссии, на участке в Минсельхозе жителей столицы ждет множество кулинарных сюрпризов, тем более что день выборов совпадает с Днем работников сельского хозяйства. На участке будет представлена хлебобулочная продукция крупных белорусских фирм, будет играть живая музыка.

Молодежь идет на выборы

В 10 минутах ходьбы от Минсельхоза расположен один из самых "молодежных" избирательных участков Минска. Участок №151 базируется в общежитии при Белорусском госуниверситете (БГУ). К вечеру последнего дня досрочного голосования здесь уже проголосовало достаточно много студентов. В беседе с корреспондентом ТАСС учащиеся БГУ отметили, что идут на выборы с надеждой на лучшее будущее.

"У нас в университете молодежь часто обсуждает кандидатов в депутаты. Жаль, что можно проголосовать только за кандидата в твоем округе, но, тем не менее, считаю, что голосовать должны все", - говорит студентка второго курса Александра.

По ее словам, в стране следует смягчить некоторые законы, например принятый в текущем году закон об отсрочке от армии, которая отныне полагается лишь один раз. "Я бы хотела, чтобы тот, кто будет избран в парламент, занялся этим вопросом, и молодые люди могли получать образование, идти в магистратуру, не отслужив в армии, либо сразу после школы, либо после окончания бакалавриата", - говорит Александра.

Агитация в городе

Предвыборных плакатов в Минске немного. В основном о выборах напоминают баннеры, размещенные в непосредственной близости от избирательных участков. Самый заметный из них размещен на фасаде 14-этажного здания Государственного педагогического университета на Площади независимости в центре Минска. Он выполнен в виде мозаики в цветах национального флага Белоруссии - красного и зеленого - и виден почти из любой точки Проспекта Независимости.

На самих участках вывешены небольшие плакаты с портретами и именами кандидатов в депутаты от того избирательного округа, в котором расположен участок.

Что касается избирательных бюллетеней, то на них также указаны имена кандидатов и их партийная принадлежность, если таковая имеется. Также есть графа "против всех".

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в ней претендуют 514 кандидатов. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. За четыре дня досрочного голосования на избирательные участки пришло 27,5% белорусских избирателей.