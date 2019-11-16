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Миссия наблюдателей от СНГ отметила рост уровня подготовки глав избиркомов в Белоруссии

Глава миссии Сергей Лебедев отметил, что работа наблюдателей идет спокойно, организованно, они находятся в тесном контакте с местными властями

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от СНГ положительно оценивает ход компании по выборам в белорусский парламент, отмечая возросший уровень подготовки руководителей избирательных комиссий. Об этом сообщил в субботу глава миссии Сергей Лебедев в эфире телеканала "Беларусь-1".

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"У миссии положительные впечатления от избирательной кампании. Вырос уровень подготовки глав избирательных комиссий, а также самих избирателей", - сказал он. Лебедев сообщил, что наблюдатели от СНГ взаимодействуют с другими миссиями, в том числе с коллегами из БДИПЧ ОБСЕ и ШОС. "В каких-то случаях наше видение и мнение совпадают, где-то расходятся, - сказал глава миссии СНГ. - Но я рад, что контакты происходят как с западными, так и восточными миссиями, ведь с каждым годом наши оценки все больше сближаются".

Лебедев отметил, что работа наблюдателей идет спокойно, организованно, они находятся в тесном контакте с местными властями. Он напомнил, что в составе миссии СНГ аккредитованы 475 наблюдателей, это "самая крупная миссия за все годы наблюдения". Итоговое заявление по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов она планирует озвучить 18 ноября.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в ней претендуют 513 кандидатов. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. За пять дней досрочного голосования на избирательные участки пришло 35,8% жителей страны, обладающих правом голоса.

Теги
Белоруссия
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