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СМИ: в Венеции готовятся к новому пику "высокой воды"

В городе закрылись многие заведения, а в открытых магазинах и ресторанах установлены металлические заграждения

ТАСС, 17 ноября. Новый подъем воды ожидается в воскресенье в Венеции. Об этом сообщила газета La Repubblica.

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По ее данным, уровень воды к 13:00 (15:00 мск) может достичь отметки в 160 см. В городе закрылись многие заведения, а в открытых магазинах и ресторанах установлены металлические заграждения, призванные не допустить проникновения воды внутрь. Согласно информации метеорологов, значительных улучшений ситуации не стоит ожидать до вторника.

В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Вода побывала даже в крипте базилики Святого Марка IX века.

После наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию, при этом число путешественников, которые отменяют бронирования в гостиницах, продолжает расти, сообщила в четверг Ассоциация венецианских гостиниц. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную ликвидацию последствий бедствия.

Теги
Италия
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