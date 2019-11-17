В Тбилиси начался второй митинг оппозиции за пропорциональные выборы в парламент

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Сотни людей собрались на проспекте Руставели у здания Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили в воскресенье на митинге, организованном оппозиционной партией "Альянс патриотов Грузии", который также посвящен требованиям проведения выборов в парламент по пропорциональной системе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня мы собрались, чтобы еще раз призвать власть вернуться к рассмотрению закона "О конституции" и принять решение провести пропорциональные выборы. Если власть не учтет наши требования в разумные сроки, эта акция примет перманентный характер, и уже появится новое требование - отставка правительства. Мы добьемся того, чтобы эту власть убрать с руля страны. Они должны дать людям право выбора", - сказал ТАСС член "Альянса патриотов Грузии", депутат горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

Люди стали собираться на площади Республики, а затем пешком прошлись до здания оперы. В акции "Альянса патриотов Грузии" также участвуют оппозиционная партия "Картули даси" со своим лидером Джонди Багатурией и движение "Грузинский марш", выступающее за сохранение традиционных ценностей.

В нескольких метрах от митинга у здания парламента проходит еще одна акция протеста, которую устраивают десятки оппозиционных партий, в том числе и "Единое национальное движение". У здания парламента также требуют пропорциональных выборов, но внеочередных, а также назначения временного, технического правительства. В этом митинге участвуют тысячи людей. Они приступили к пикетированию законодательного органа.