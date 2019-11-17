Оппозиция в Грузии заявила, что приступает к пикетированию парламента

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Члены оппозиционных партий, а также гражданские активисты приступают к пикетированию всех входов в парламент, чтобы не дать возможность работать депутатам. Об этом заявил председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе на многотысячном митинге у парламента на проспекте Руставели за внеочередные парламентские выборы.

"Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция", - сказал Вашадзе.

Оппозиционеры разбили у всех служебных входов в парламент палатки и объявили о пикете здания, передает грузинская телекомпания "Мтавари архи".

"Зря думают депутаты "Грузинской мечты" [правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"], что спокойно будут здесь передвигаться и будут назначать судей. Этого не произойдет", - сказал лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия - Движение за свободу", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава журналистам.

До палаток митингующие повесили на калитках входов в парламент цепи с замками, закрыли их и оставили ключи у себя. Они заявляют, что не освободят входы до тех пор, пока депутаты не соберутся, чтобы обсудить вопрос проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. Лидеры партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" назвали пикет незаконным.

В этом году парламенту предстоит принять бюджет на 2020 год, а также назначить судей в Верховный суд. У парламента всего четыре входа. Один парадный, с проспекта Руставели, а три других - с боков и задней части. Митингующие заявляют, что не собираются врываться в парламент, а лишь будут дежурить у входов.

Требования митингующих

В Тбилиси у парламента с 15:00 (14:00 мск) проходит митинг с требованием провести внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Несколько десятков тысяч оппозиционных и гражданских активистов пришли на демонстрацию. Проспект Руставели по-прежнему перекрыт. Там с четверга разбиты палатки, люди в них ночуют, жгут костры в жестяных бочках, им раздают бесплатный кофе и чай. На месте проведения митинга усилены меры безопасности. Во дворах парламента и администрации правительства, которые расположены в нескольких десятках метрах друг от друга, размещены сотрудники отрядов специального назначения МВД со спецобмундированием. МВД заявляет, что силовики пресекут все попытки дестабилизации и незаконного вторжения в правительственные здания.

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменение в конституцию Грузии, которая требует поддержки 113 депутатов из 150. На голосовании изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном, от голосования воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

В новость были внесены изменения (17:31 мск) - добавлены подробности.