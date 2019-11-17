Трамп в Twitter обратился к лидеру КНДР, чтобы вступиться за Байдена

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в Twitter обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и заступился за бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - одного из своих наиболее вероятных конкурентов на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Свой твит глава вашингтонской администрации закончил словами "до скорого", не пояснив, означает ли это возможность проведения в скором времени нового саммита США и КНДР.

"Господин председатель [Госсовета КНДР], Джо Байден, может быть, сонный и очень медлительный, но он не "бешеная собака". На самом деле он несколько лучше этого, однако я единственный, кто может привести вас туда, где вы должны быть", - написал Трамп.

"Вы должны действовать быстро, чтобы прийти к соглашению. До скорого!" - продолжил американский лидер.

В пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) раскритиковало Байдена за его высказывания в адрес председателя Ким Чен Ына, заявив, что бывший вице-президент "продолжает вести себя безрассудно и никак не может взяться за ум, хотя его осудили и отвергли все люди, он является ни чем иным, как бешеной собакой, которая стремится только вцепиться кому-либо в горло". По мнению авторов комментария, человек, осмелившийся клеветать на достоинство верховного руководителя народной республики, "никогда не сможет избежать беспощадного наказания КНДР, кем бы он ни был и где бы ни находился". При этом ЦТАК не указывает, какие именно высказывания Байдена оскорбили Пхеньян, однако он неоднократно критиковал власти КНДР и политику президента Трампа в отношении этой страны.