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В Праге десятки тысяч человек участвуют в мероприятиях к 30-летию "бархатной" революции

Вацлавская площадь и Национальный проспект стали главными площадками массовых мероприятий

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Вацлавская площадь в Праге и прилегающий к ней Национальный проспект стали в воскресенье главными площадками массовых культурных мероприятий, приуроченных к 30-летию "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

На Вацлавской площади в 16:30 (18:30 мск) начался "Концерт во имя будущего". Ведущие чешские эстрадные певцы и музыкальные коллективы исполняют песни и музыкальные композиции, связанные с событиями 30-летней давности в Чехословакии. В перерывах между выступлениями со сцены под открытым небом к собравшимся обращаются политики, общественные деятели и деятели культуры. Они призывают беречь демократию и гражданские свободы.

По данным полиции, на Вацлавской площади собрались около 40 тыс. граждан. До завершения концерта, примерно до 22:00 (00:00 мск), перекрыто движение автотранспорта по прилегающим к ней улицам.

Многолюдно и на Национальном проспекте, расположенном в 100 м от Вацлавской площади. Там также на сценах под открытым небом выступают музыкальные группы и исполнители, на переносных стендах развернута фотодокументальная выставка о "бархатной" революции и предшествовавших ей событиях. На здания по обеим сторонам проспекта с применением лазерной техники проецируется тематическое видео.

В торжественных мероприятиях по случаю юбилея "бархатной" революции приняли участие ведущие чешские политики. Так, премьер-министр республики Андрей Бабиш первым из них ранним утром в воскресенье возложил венок к мемориальной доске на одном из зданий Национального проспекта, где 17 ноября 1989 года силы безопасности прошлого режима с применением силы разогнали студенческую демонстрацию.

Манифестация пражских студентов стала сигналом к всеобщей забастовке в ЧССР. Вскоре после нее коммунисты покинули высшие государственные посты, было сформировано правительство народного единства и президентом страны избран писатель-диссидент Вацлав Гавел.

Теги
ЧехияБабиш, Андрей
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