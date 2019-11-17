Чехи и словаки отмечают 30-летие "бархатной" революции в ЧССР

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии. Глава кабмина вскоре после рассвета возложил венок к мемориальной доске, установленной на одном из зданий Национального проспекта в центре Праге, где 17 ноября 1989 года силы безопасности прошлого режима с применением силы разогнали студенческую демонстрацию.

Манифестация пражских студентов стала сигналом к всеобщей забастовке в ЧССР. Вскоре после нее коммунисты покинули высшие государственные посты, было сформировано правительство народного единства и президентом страны избран писатель-диссидент Вацлав Гавел. Пражская газета Mlada fronta DNES в этой связи напомнила о значительном влиянии советской перестройки на реализацию демократических преобразований в Чехословакии.

"Не смейте использовать силу [против народа]! Горбачев в ноябре 1989 года угрожал Компартии Чехословакии [советскими] танками [если ее лидеры попытаются подавить гражданские протесты]", - отметило издание.

В Чехии и Словакии 17 ноября в память о событиях 30-летний давности объявлено государственным праздником - Днем борьбы за свободу и демократию. Центром юбилейных торжеств стали Прага и Братислава. Здесь проходят собрания, фотодокументальные выставки, встречи общественности и концерты под открытым небом.

Так, в Праге на торжественном собрании перед просмотром тематической выставки в Национальном музее Чехии встретятся премьеры стран Вишеградской группы (региональное объединение в Евросоюзе, состоящее из Словакии, Чехии, Венгрии и Польши) и спикер Бундестага Вольфганг Шойбле. После совместного торжественного обеда они переместятся в Братиславу, где также будут задействованы в культурной программе по случаю 30-летия "бархатной" революции в ЧССР.

Президенты Чехии Милош Земан и Словакии Зузана Чапутова совместно отметили 30-летие "бархатной" революции в субботу в Братиславе. В официальной программе чешского лидера не значится участие в других юбилейных мероприятиях.