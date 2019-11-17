Второй день юбилейных манифестаций "желтых жилетов" во Франции прошел без погромов

Префектура столичной полиции информировала на своей странице в Twitter , что в воскресенье в районах проведения манифестаций был задержан 31 человек, всего же было проведено более 1,6 тыс. досмотров личных вещей у прохожих. Это гораздо меньше, чем в субботу, когда по всей стране были задержаны 264 человека, из них 173 - в Париже. К 20:00 (22:00 мск) полиция сообщила, что 169 задержанных в субботу, среди которых восемь несовершеннолетних, остаются под стражей.

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Сторонники протестного движения "желтых жилетов" в воскресенье вновь вышли на улицы французских городов - спустя менее суток после самой масштабной с марта этого года мобилизации сил, произошедшей в субботу. Тем не менее, на фоне субботних погромов во французской столице в этот раз все прошло гораздо более мирно, хотя и не без инцидентов.

Незначительная мобилизация

В общей сложности несколько сотен человек вышли утром на площадь Бастилии на востоке Парижа и площадь Жоашена дю Белле в центральном квартале Ле-Аль. Учитывая, что помимо одобренных властями митингов ожидались и спонтанные акции, усиленные отряды полиции и жандармерии все еще дежурили на улицах, а некоторые станции метро и пригородных электричек, закрытые еще в субботу утром, так и не начали принимать пассажиров.

Спокойствие этих манифестаций нарушила лишь спонтанная акция в центральном парижском универмаге "Галери Лафайет", куда, несмотря на полицейское оцепление, смогли пройти незамеченными две группы манифестантов. Внутри они развернули транспаранты, выкрикивая антикапиталистические лозунги, однако не прибегали к насилию и вандализму. Все это происходило в зале со знаменитым стеклянным куполом на глазах у сотен покупателей. Стражи порядка не смогли утихомирить активистов и решили эвакуировать всех посетителей магазина, который закрыл двери до понедельника. Также к вечеру группа демонстрантов подожгла деревянные палеты на площади Республики, однако никакой информации о столкновениях с полицией на этом участке не поступало.

В регионах самые преданные сторонники движения также решили отметить годовщину протестов второй день подряд. Так, в городе Ле-Пон-де-Бовуазен (департамент Савойя), по данным телеканала LCI, около 60 человек собрались, чтобы помянуть одного из своих товарищей, погибшего в прошлом ноябре под колесами автомобиля во время пикета на круговой развязке. Под Руаном на круговом перекрестке собрались около 200 человек, полиции пришлось вмешаться, чтобы досрочно завершить их манифестацию. Аналогичные акции, хотя и гораздо меньшего масштаба прошли в Ле-Мане, Нанте и Ренне.

Год спустя

Первая волна протестов образовавшегося в соцсетях движения "желтых жилетов" захлестнула Францию 17 ноября 2018 года. Тогда число участников манифестаций по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально "желтые жилеты" протестовали против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Впоследствии список требований расширился и охватил все сферы жизни общества: от экономики и сферы труда до системы образования и экологии, а также внутренней и внешней политики.

В декабре 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал ряд мер в ответ на требования манифестантов, а также пообещал провести так называемые большие национальные дебаты для систематизации требований разрозненных групп населения. По подсчетам экономистов, пакет мер, принятых правительством по указанию главы государства, оценивается примерно в €10 млрд.

Тем не менее оставшиеся на улицах "желтые жилеты" продолжают скандировать политические лозунги, требуя отставки президента и других представителей власти. Также они выступают за справедливое разбирательство в отношении эпизодов чрезмерного насилия со стороны полиции. Спустя год после первых столкновений со стражами порядка, согласно заявлению прокурора Парижа, из 212 расследований 146 завершены, при этом пока только два полицейских точно должны будут предстать перед судом, что не устраивает манифестантов. Недовольство вызывают и другие действия властей, в частности обещанная реформа пенсионной системы и отмена особых режимов для разных категорий трудящихся.