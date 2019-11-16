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Акции протеста во Франции

"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже

Несмотря на активное продвижение мероприятий в социальных сетях и поддержку 55% французов, на улицы вышли 28 тыс. сторонников движения. Это в десять раз меньше, чем в 2018 году
Описание
© Арина Лебедева/ТАСС

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Участники движения "желтых жилетов" во Франции в субботу в 53-й раз вышли на улицы страны, чтобы вновь потребовать налоговой справедливости, социальных льгот и проведения референдумов по волнующим население вопросам. Кроме того, представители движения отпраздновали свой "день рождения" - первая акция протеста, собравшая 282 тыс. человек, прошла 17 ноября 2018 года.

Несмотря на активное продвижение мероприятий в социальных сетях и поддержку 55% французов, в субботу на улицы вышли в десять раз меньше сторонников движения, чем год назад, - 28 тыс. человек, из них 4,7 тыс. - в Париже.

Во французской столице демонстранты отметили годовщину погромами и пожарами.

Столкновения и поджоги в Париже

Манифестация на площади Италии в 13-м округе Парижа стала самой жаркой акцией субботы. Практически с самого начала ее участники, большинство из которых не носили желтых жилетов, подожгли кучу строительного мусора. На место прибыли пожарные расчеты, которые встретили ожесточенное сопротивление протестующих, охранявших костер. В ситуацию вмешались полицейские, которые применили слезоточивый газ, чтобы дать пожарным выполнить свою работу.

На какое-то время в Париже наступило затишье, однако примерно с 14:00 (16:00 мск) на площади Италии вспыхнули новые пожары, устроенные манифестантами. На этот раз участники акции принялись жечь скутеры, самокаты, урны и машины, в том числе один автомобиль, принадлежащий мэрии города. Район окутал густой черный дым, который вскоре смешался со слезоточивым газом, вновь примененным стражами порядка.

Погромщики разбили окна банка HSBC, несколько автобусных остановок и перевернули как минимум один автомобиль. К вечеру полиции удалось взять под контроль практически все улицы, ведущие к площади, открыт остался лишь бульвар Италии, по которому мирным демонстрантам предложили покинуть этот район.

"Наш ответ будет жестким", - предупредил в течение дня префект Парижа Дидье Лаллеман. В результате к 20:00 полиция в Париже отчиталась о 147 задержанных, а также сообщила, что в акциях принимали участие порядка 300 членов так называемого черного блока, славящегося погромами.

Демонстрации прошли и в других районах столицы, в которых отмечались небольшие стычки, особенно в районе Бастилии и в Лез-Але.

Народные гуляния в регионах

С парижскими событиями резко контрастировали мероприятия в регионах. Во многих городах проходили мирные народные гуляния. Недалеко от города Монпелье манифестанты и организовали "Деревню желтых жилетов", в которой были накрыты столы с вином и тортами в форме желтых жилетов.

Многие отметили годовщину движения посиделками дружными компаниями на кольцевых развязках автострад, вернувшись таким образом к одной из самых первых форм протеста, к которой прибегали "желтые жилеты".

В Лионе и Нанте, где на улицы вышли по тысяче человек, не обошлось без слезоточивого газа, который применила полиция при попытке демонстрантов проникнуть в районы городов, где манифестации запрещены.

В Бордо колонна протестующих прошла с транспарантом, на котором был изображен герой комиксов Джокер в исполнении актера Хоакина Феникса. "Нас слишком долго принимали за клоунов", - гласила надпись, размещенная на плакате.

Еще не 17 ноября

Намекая на то, что "день рождения" движения будет отмечаться 17 ноября, его активисты предложили продлить протесты до воскресенья, запланировав несколько акций в Париже и регионах. Однако власти не поддержали настрой "желтых жилетов", продлив закрытие остановок общественного транспорта в центре столицы до понедельника, а также объявив, что усиленные меры безопасности в Париже и крупных городах будут действовать до вечера воскресенья.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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