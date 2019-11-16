Префект полиции пообещал жесткий ответ на беспорядки во время акций протеста в Париже

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция жестко ответит на беспорядки, которыми сопровождается акция протеста движения "желтых жилетов" в районе площади Италии в Париже. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил префект Парижа Дидье Лаллеман.

"Те, кто прячут свои лица и бросают камни в полицейских, будут арестованы, - отметил он. - Наш ответ будет жестким". "Я призываю тех, кто находится на площади и не имеет дурных намерений, покинуть ее как можно быстрее", - добавил он, сообщив, что сделать это можно по бульвару Италии, остальные подходы и выходы заблокированы полицией.

Префект также сообщил новые данные о задержаниях в столице. По его словам, к 15:00 (17:00 мск) полиция задержала 61 человека. Более 70 были оштрафованы.

"Также я хочу сказать, что, за исключением этого места, в остальных частях Парижа все спокойно", - заключил Лаллеман, пообещав, что в воскресенье будут действовать аналогичные меры безопасности.

Столкновения манифестантов и полиции в настоящий момент продолжаются на площади Италии в 13-м округе Парижа. Вандалы, которые присутствуют в рядах "желтых жилетов", бросают в стражей порядка камни, бутылки и другие предметы. Полиция отвечает слезоточивым газом и водометами.

В субботу во Франции проходит 53-й общенациональный день протеста движения "желтых жилетов". Год назад, 17 ноября 2018 года, состоялась первая крупномасштабная акция их сторонников. Тогда число участников протестов по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально акции "желтых жилетов" проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Теперь участники общественной кампании выдвигают не только социально-экономические, но и политические требования.