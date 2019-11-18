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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Украина не откажется от суда против России, несмотря на освобождение моряков

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев намерен "доказать всему миру и арбитражному трибуналу", что проход украинских кораблей в Керченском проливе был "мирным и законным"

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря на осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков, а также готовящуюся передачу Киеву трех судов, задержанных Россией в 2018 году во время инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в Facebook.

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"Пока [корабли] "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей", - сообщила она, напомнив, что речь идет о международном разбирательстве Украины против РФ по Конвенции ООН по морскому праву.

Зеркаль сообщила, что Украина намерена "пройти этот путь и доказать всему миру и арбитражному трибуналу", что проход украинских кораблей в Керченском проливе был "мирным и законным", и что действия РФ были якобы "нарушением норм международного права".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял в октябре, что Украина не признает выполнение Россией решения международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей, поскольку это должно было состояться "давным-давно". В настоящее время украинское Госбюро расследований изучает законность действий бывшего руководства Украины, которое направило корабли ВМС в Керченский пролив.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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