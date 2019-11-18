Лидеру Радикальной партии Украины предъявили обвинение после его драки с депутатом

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила в понедельник обвинение лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко в связи с его дракой с главой комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом, предлогом для которой стали разногласия по вопросу об импорте электроэнергии из России. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Ляшко обвиняют по статье о насилии в отношении государственного деятеля, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до семи лет. Прокуратура пока не определилась, какую меру пресечения назначить, поэтому Ляшко пока продолжает оставаться на свободе.

Он отказался давать показания по делу, а во время своего визита в Бориспольскую прокуратуру передал заявление с требованием начать уголовное расследование в отношении Геруса по обвинению в государственной измене и злоупотреблении властью. Об этом Ляшко заявил журналистам перед зданием прокуратуры. Видеозапись заявления он разместил в Facebook. Лидер радикалов, партия которого не прошла в Верховную раду по итогам выборов в этом году, обвинил нынешние власти в предательстве в связи с тем, что они разрешили импорт электроэнергии. "Даже американцы, по моей информации, уже начали расследование по факту покупки Украиной российской электроэнергии, потому что они видят в этом коррупционные основания и мотивы", - утверждает Ляшко.