Россия возвращает своих детей из тюрем Ирака: пример для других стран?

Судьба детей в тюрьмах и лагерях для джихадистов-иностранцев в Ираке и Сирии — серьезная проблема, с которой не могут разобраться многие государства. Россия нашла свое решение

Иракские власти еще в декабре 2017 года заявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но с последствиями этой войны мир сталкивается до сих пор. Заложниками ситуации стали сотни детей, рожденных в семьях боевиков-иностранцев и привезенных женами террористов из других стран. Россия завершила сегодня масштабную операцию, в ходе которой домой вернули 122 таких ребенка. На фоне постоянно звучащих призывов к европейским странам разобраться со своими гражданами, оставшимися в зоне боевых действий в Сирии и Ираке, российский опыт стал уникальным примером решения такой задачи. Откуда в Ираке и Сирии российские дети? Среди целого клубка гуманитарных проблем, оставшихся после завершения войны с ИГ, одним из сложнейших стал вопрос судьбы граждан третьих стран, которые отправились воевать на стороне боевиков в Сирию и Ирак. Под флагом "Исламского государства" оказались тысячи выходцев из стран Европы, сотни американцев, а также граждане бывших стран СНГ, в частности россияне. На протяжении нескольких лет они воевали на территории Сирии и Ирака, жили в лагерях по законам провозглашенного ими исламского халифата, заключали браки, привозили жен, у них рождались дети. Многие из них в результате военных действий оставались сиротами. В 2017 году "Исламское государство" стало отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те поскорее пополнили ряды террористов. Эти центры и дети, выросшие там, получили название "Львята халифата". Когда от детей отказываются страны Иракские власти разместили сирот ИГ во временные приюты. По примерным подсчетам, сейчас там находятся более 800 несовершеннолетних разного происхождения, личность которых установить пока не удается. Эти дети оказались словно в юридическом вакууме. Согласно законодательству республики, получить иракское гражданство могут только рожденные в законном браке дети при наличии соответствующего свидетельства. У детей, родившихся в лагерях боевиков, зачастую не было никаких документов — ни удостоверяющих личность, ни подтверждающих брак их родителей.

Судьбой таких несовершеннолетних занимается Министерство иностранных дел Ирака. По словам пресс-секретаря МИД Ахмеда Маджуба, как только удается установить личность ребенка и страну его происхождения, ведомство начинает работу по возвращению несовершеннолетнего на родину, обращаясь за помощью в посольства соответствующих стран в Багдаде. В том случае, если государство отказывается возвращать своего гражданина, ребенок помещается в детский дом. По иракским законам дети не несут ответственности за преступления родителей. Такие несовершеннолетние впоследствии могут быть усыновлены гражданами Ирака, но вероятность того, что сироты иностранного происхождения найдут себе семью в этой стране, конечно, невелика. Когда от детей отказываются родители, общество выступает с осуждением. В ситуации с несовершеннолетними детьми боевиков, оставшимися в Ираке и Сирии после войны с ИГ, от своих детей отказываются страны. И это в полной мере можно назвать гуманитарным преступлением, о котором международные правозащитники почему-то не хотят говорить. Дети в тюрьмах Еще одна группа детей иностранных граждан в Ираке — это несовершеннолетние, которые находятся в иракских тюрьмах со своими матерями — гражданками других стран, отбывающими там наказание. В основном в Россию удалось вернуть именно таких детей, чьи отцы погибли при боевых действиях, а матери остались на территории Ирака или Сирии и предстали перед судом в этих странах. Большинство из них приговорены к длительным тюремным срокам по обвинениям в незаконном пересечении иракской границы, пособничестве терроризму, а некоторые — за совершение террористических действий в рядах ИГ — к пожизненному заключению. При этом их дети могут находиться с ними в тюрьме лишь до трех лет, дальше их распределяют по детским домам и приютам. В 2018 году член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова объявила, что российская сторона намерена добиваться того, чтобы женщины отбывали наказание на территории РФ. Но в отсутствие соответствующего соглашение между Россией и Ираком о передаче осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания этот вопрос решить пока не удалось. Однако в отношении детей иракская сторона выразила готовность пойти навстречу, если находящиеся под следствием или уже осужденные российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России. Благодаря этому стало возможно начать работу по их возвращению.

Как рассказал ТАСС посол РФ в Ираке Максим Максимов, иракские власти помогали решить эту проблему. "С самого начала высшее руководство страны взяло под личный контроль данный процесс", — рассказал он. "Главное было выработать схему взаимодействия между российской и иракской сторонами в данном вопросе. На это потребовалось определенное время и усилия, однако, когда появилась ясность, работа пошла значительно быстрее", — отметил посол. Самой большой проблемой, по его словам, оказалось оформление документов, особенно — для рожденных за пределами РФ. Сам факт рождения узаконивали через российских суд, а для подтверждения родственной связи специальная группа врачей из Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России прибыла в Багдад и произвела забор биоматериала у всех россиян, находившихся в тюрьме, для проведения ДНК-экспертизы. "Результаты экспертизы представлялись в суды. В результате все несовершеннолетние россияне получили официальные свидетельства о рождении", — рассказал глава диппредставительства. В интервью "Российский газете" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в тюрьме, откуда вывезли 32 российских ребенка, остается еще 560 детей из других государств, о судьбе которых еще предстоит позаботиться. Российские дети и курдский вопрос Российские дети находятся и в Сирии. Задачу по возвращению их оттуда решить оказалось сложнее в силу внутриполитических причин. Дело в том, что часть лагерей и тюрем, где содержатся семьи боевиков, находятся на северо-востоке страны под контролем курдов, а не официального Дамаска. Курды сейчас заняты решением своих проблем, в том числе в сфере безопасности. Ситуация на севере Сирии осложнилась с началом в октябре операции Анкары "Источник мира" с целью создания в этом регионе буферной зоны, которая бы стала защитным поясом вдоль турецкой границы. По данным Минобороны РФ, во время наступления турок против курдских формирований в течение двух суток была снята охрана части лагерей. Курдская администрация заявила, что не может обеспечить безопасность содержания боевиков в ситуации военной операции Анкары. В результате из лагерей сбежали до 500 человек, в том числе женщины с детьми. Где они находятся сейчас, установить, по мнению наблюдателей, очень сложно. В аппарате уполномоченного по правам ребенка, по последним сведениям, получили порядка 250 обращений от родственников детей, которые находятся на территории Сирии, неподконтрольной правительству. Как рассказала Кузнецова в интервью "Российской газете", на данный момент возможно возвращение только тех детей, которые были рождены в России. Чтобы оформить документы для остальных, необходимо направить российских специалистов и сделать ДНК-тесты. При этом курдская администрация предоставляет доступ только к оставшимся без попечения сиротам, взять материал у остальных детей курды не позволили. На данный момент удалось получить доступ только к 49 несовершеннолетним, и, вероятно, в этом направлении еще предстоит непростая дипломатическая работа. Проблема и для Европы По данным координатора ЕС по борьбе с терроризмом Жиля де Кершова, через бандформирования ИГ в разные годы прошли до 10 тыс. граждан европейских государств. По его словам, в Сирии воевали, в частности, граждане Франции, Бельгии, Великобритании и Германии. Теперь это сотни захваченных боевиков, которые находятся в тюрьмах и лагерях, а также тысячи членов их семей, в том числе несовершеннолетних. К европейским странам с призывом вернуть своих граждан обращался американский лидер Дональд Трамп, а также президент Турции Тайип Эрдоган.

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