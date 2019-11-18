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Оппозиция в Грузии заявляет, что вновь будет устраивать митинги за внеочередные выборы

Ранее полиция разогнала демонстрантов, которые блокировали все входы в парламент

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Гражданское движение" Алеко Элисашвили заявил, что оппозиция продолжит устраивать митинги в Тбилиси у здания парламента с требованием проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

"Мы продолжим пикетирование зданий, перекрытие дорог и не устанем это делать до того, пока не будут назначены внеочередные выборы. Сейчас, после разгона [митинга], я чувствую еще больше сил", - сказал Элисашвили в понедельник журналистам.

Ранее лидер партии "Европейская Грузия - Движение за свободу", депутат парламента Елена Хоштария также заявила, что и ее объединение планирует участвовать в митингах. Другие оппозиционные партии пока не сообщили о своей позиции.

Сейчас на проспекте Руставели у парламента после разгона демонстрации по-прежнему проходит акция протеста с участием политиков и гражданских активистов, однако они находятся на тротуаре и не перекрывают проезжую часть.

В понедельник днем сотрудники спецназа МВД Грузии начали разгонять демонстрантов, которые блокировали все входы в парламент. Применялись водометы и слезоточивый газ, несколько человек получили травмы. На данный момент проспект Руставели, где расположено здание парламента, открыт.

В воскресенье сторонники оппозиционных политических партий приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели, требуя проведения внеочередных выборов по пропорциональной системе. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками и разбили там же палатки.

Оппозиция уверяла, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе. С утра понедельника несколько депутатов предприняли попытки попасть в парламент, но участники пикетов не позволили им этого сделать. Они впускали внутрь лишь сотрудников аппарата и рядовых служащих.

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

Теги
ГрузияИванишвили, Бидзина
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