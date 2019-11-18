Палата представителей США намерена выяснить, не лгал ли Трамп спецпрокурору Мюллеру

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США выясняет, не давал ли президент Дональд Трамп ложных показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом новом расследовании нижней палаты Конгресса, контролируемой Демократической партией США, в отношении республиканца Трампа стало известно в понедельник. Данные, указывающие на проведение демократами этого разбирательства, огласил в апелляционном суде федерального округа Колумбия генеральный юрисконсульт Палаты представителей Даглас Леттер.

"Лгал ли президент? Был ли он нечестен в своих ответах в рамках расследования Мюллера?" - спросил Леттер, выступая на заседании этой судебной инстанции. Его высказывания приводят присутствовавшие на этих судебных слушаниях средства массовой информации США, включая телекомпанию CNN.

Заседание состоялось по делу о попытках демократов в Палате представителей получить имеющие гриф "секретно" и некоторые другие материалы Мюллера. Они были затребованы Палатой представителей еще в июле. Однако теперь фактически выясняется, что демократы пытаются получить их для использования в рамках процедуры импичмента Трампа, инициированной 24 сентября.

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.