Число задержанных в ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси возросло до 37

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Общее число задержанных при разгоне митинга оппозиции в Тбилиси у здания парламента составило 37 человек. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МВД Грузии.

"Министерство внутренних дел 18 ноября, во время акции у здания парламента по статьям "Неподчинение законным требованиям органов правопорядка" и "Мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений всего задержало 37 человек", - сказано в заявлении.

В МВД также сообщают, что в ходе разгона пострадали четыре человека, двое из которых - полицейские. Все пострадавшие доставлены в больницы.

В понедельник днем сотрудники спецназа МВД Грузии начали разгонять демонстрантов, которые блокировали все входы в парламент. Применялись водометы и слезоточивый газ, несколько человек получили травмы. На данный момент проспект Руставели, где расположено здание парламента, открыт.

В воскресенье сторонники оппозиционных политических партий приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели, требуя проведения внеочередных выборов по пропорциональной системе. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками и разбили там же палатки.

Оппозиция уверяла, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе. С утра понедельника несколько депутатов предприняли попытки попасть в парламент, но участники пикетов не позволили им этого сделать. Они впускали внутрь лишь сотрудников аппарата и рядовых служащих.