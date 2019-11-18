Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число задержанных в ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси возросло до 37

В МВД Грузии также сообщили, что в ходе разгона пострадали четыре человека, двое из которых - полицейские

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Общее число задержанных при разгоне митинга оппозиции в Тбилиси у здания парламента составило 37 человек. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МВД Грузии.

На эту тему
Пикет парламента. Митинг в Тбилиси закончился разгоном демонстрантов

"Министерство внутренних дел 18 ноября, во время акции у здания парламента по статьям "Неподчинение законным требованиям органов правопорядка" и "Мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений всего задержало 37 человек", - сказано в заявлении.

В МВД также сообщают, что в ходе разгона пострадали четыре человека, двое из которых - полицейские. Все пострадавшие доставлены в больницы.

В понедельник днем сотрудники спецназа МВД Грузии начали разгонять демонстрантов, которые блокировали все входы в парламент. Применялись водометы и слезоточивый газ, несколько человек получили травмы. На данный момент проспект Руставели, где расположено здание парламента, открыт.

В воскресенье сторонники оппозиционных политических партий приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели, требуя проведения внеочередных выборов по пропорциональной системе. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками и разбили там же палатки.

Оппозиция уверяла, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе. С утра понедельника несколько депутатов предприняли попытки попасть в парламент, но участники пикетов не позволили им этого сделать. Они впускали внутрь лишь сотрудников аппарата и рядовых служащих.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
В ООН призвали ливийские стороны обеспечить безопасность гражданских лиц
В организации отмечают, что с апреля 2019 года в стране погибли сотни мирных жителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС