Пикет парламента. Митинг в Тбилиси закончился разгоном демонстрантов

Днем грузинские телеканалы распространили видеокадры, сделанные тайно в одном из дворов отделения Специальной службы государственной охраны. На кадрах было видно, что отряд специального назначения, который дежурил в течение нескольких дней у парламента, был поднят по тревоге. Митингующие начали возводить баррикады из мешков песка и мусора и разжигать огонь в жестяных бочках.

Это требование властей демонстранты полностью проигнорировали. Они настаивали на том, что их действия не выходят за рамки закона и будут стоять до того, пока не пройдут внеочередные выборы.

Еще в понедельник утром ситуация у здания парламента, входы которого были заблокированы оппозицией, была стабильной. Время от времени происходили стычки участников демонстрации с депутатами, которые хотели попасть в парламент. Ситуация накалилась после того, как МВД Грузии, а также руководство страны стали призывать митингующих освободить территорию около парламента, чтобы дать депутатам возможность работать в нормальной обстановке.

Если в июне руководству МВД пришлось выводить на улицы спецназ из-за штурма парламента митингующими, которые опротестовывали участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), то на этот раз причиной столкновения был пикет законодательного органа. Протестующие требовали проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Два раза почти за полгода жители Грузии стали очевидцами разгона митинга оппозиции. Оба раза манифестации проходили в Тбилиси у здания парламента.

Спецназ с применением водометов, а также слезоточивого газа сначала оттеснил митингующих от заднего входа в парламент, собрав по пути все палатки и прочую утварь, а затем стал зачищать от демонстрантов проспект Руставели. К вечеру проспект полностью был зачищен и движение автомобилей было восстановлено.

"Когда блокируют входы в здание парламента, нападают на депутатов, не право, а долг государства в этом случае пресечь подобное беззаконие", - заявил советник премьер-министра Грузии по вопросам региональной политики Созар Субари журналистам.

За высокий профессионализм и проявленную стойкость сотрудников спецназа поблагодарил экс-мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.

Итоги

Парламент Грузии через несколько часов после разгона митинга возобновил свою работу, однако в целях безопасности туда не впустили работников СМИ. На заседание бюро парламента глава законодательного органа Арчил Талаквадзе принес символичные цепь и замок, которые висели на воротах и положил их на стулья оппозиции, объявивших бойкот работе.

"Часть парламентской оппозиции в прямом эфире повесила замки на ворота парламента. Я хочу напомнить обществу, что это те люди, которые в свое время повесили замки на права человека, СМИ, частную собственность, институты и идею свободы страны. Все это благодаря монополизированным СМИ они показывали как независимость и демократию", - сказал Талаквадзе на заседании бюро парламента

По данным Минздрава, при разгоне митинга пострадали три человека, один из которых - полицейский. Состояние всех - стабильное. Сотрудники МВД за неподчинение полиции и мелкое хулиганство в общей сложности задержали 18 человек, среди которых был основатель оппозиционной партии "Гирчи", выступающей за внедрение либеральных ценностей, Зураб Джапаридзе, а также два организатора митинга. Оппозиционер уже на свободе с подпиской о явке в отделение полиции.

Планы оппозиции

Несмотря на то, что спецназ разогнал демонстрантов, небольшая часть по-прежнему остается у главного входа в парламент на проспекте Руставели и проводит митинг. Там же находятся и оппозиционные политики, которые утверждают, что волна протестов не стихнет и будет набирать обороты.

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси на этот раз послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.