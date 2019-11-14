Отказ от конституционной реформы стал причиной масштабных митингов в Тбилиси

Парламент Грузии не поддержал изменения в конституцию, предполагающие проведение парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Грузинскую столицу охватила вторая за последние пять месяцев волна масштабных митингов. Место проведения то же - проспект Руставели у здания парламента. Если в июне люди на проспекте Руставели опротестовывали участие российской делегации под руководством депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), то сейчас причиной протеста стал провал голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах. Разногласие в правящей партии Толчком для митингов послужило тот факт, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в четверг провалила внесение изменений в конституцию, предусматривавших проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Эту идею предложил глава правящей партии Бидзина Иванишвили еще в июне, когда страну захлестнули массовые акции протеста из-за сессии МАП.

"101 депутат за, трое - против. Необходим был кворум 113 депутатов. Эти голоса недостаточны для принятия решения", - констатировал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, подводя итоги голосования. До голосования в течение двух дней в парламенте велись напряженные дебаты. Как выяснилось во время рассмотрения законопроекта, далеко не все депутаты от правящей партии были согласны с законопроектом, разработанным однопартийцами. В основном против перехода на пропорциональную систему выступали мажоритарные депутаты от большинства. Их главным аргументом было то, что регионы потеряют связь с центром, и таким образом сельчане не смогут доносить свои проблемы до власти. Все на улицу Сразу после того, как "Грузинская мечта" провалила голосование, оппозиционные политики призвали своих сторонников выйти на улицу. Этот шаг правящей партии настроил против себя как представителей партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", так и членов политического объединения "Единая Грузия - демократическое движение", руководителем которой является ярый противник бывшего президента, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, и "Альянса патриотов Грузии", выступающих за осуждение режима Саакашвили.