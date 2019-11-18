В ООН призвали ливийские стороны обеспечить безопасность гражданских лиц

ЖЕНЕВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международная организация по миграции (МОМ) призвала стороны конфликта в Ливии гарантировать безопасность гражданских лиц. Этот призыв стал реакцией на тяжелые последствия нанесенного в понедельник авиаудара по кондитерской фабрике в районе Вади-эр-Рабиа в 15 км от Триполи, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, в том числе пять рабочих-мигрантов.

"Эта атака представляет собой наглядное подтверждение неблагоприятных условий и рисков, которым ежедневно подвергаются мигранты и местные общины", - заявил глава миссии МОМ в Ливии Федерико Сода. "Гражданские лица не должны становиться мишенью. Их безопасность должна быть гарантирована всеми сторонами конфликта", - подчеркнул он.

Организация напомнила, что с апреля в результате эскалации конфликта в Ливии погибли сотни мирных жителей. В Триполи и окрестностях сейчас насчитывается более 110 тыс. мигрантов. Еще 2 тыс. мигрантов находятся в центрах задержания. Свои дома в результате боев покинули около 128 тыс. человек.

По меньшей мере семь человек погибли и 15 пострадали в результате авиаудара по кондитерской фабрике в окрестностях столицы Ливии, сообщил ранее в понедельник новостной портал Afrigatenews со ссылкой на центр местный полевой медицины и помощи. По его данным, бомбардировке подверглось предприятие, расположенное в районе Вади-эр-Рабиа в 15 км от Триполи неподалеку от места, где идут столкновения между формированиями Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА.