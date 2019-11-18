Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ООН призвали ливийские стороны обеспечить безопасность гражданских лиц

В организации отмечают, что с апреля 2019 года в стране погибли сотни мирных жителей

ЖЕНЕВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международная организация по миграции (МОМ) призвала стороны конфликта в Ливии гарантировать безопасность гражданских лиц. Этот призыв стал реакцией на тяжелые последствия нанесенного в понедельник авиаудара по кондитерской фабрике в районе Вади-эр-Рабиа в 15 км от Триполи, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, в том числе пять рабочих-мигрантов.

"Эта атака представляет собой наглядное подтверждение неблагоприятных условий и рисков, которым ежедневно подвергаются мигранты и местные общины", - заявил глава миссии МОМ в Ливии Федерико Сода. "Гражданские лица не должны становиться мишенью. Их безопасность должна быть гарантирована всеми сторонами конфликта", - подчеркнул он.

Организация напомнила, что с апреля в результате эскалации конфликта в Ливии погибли сотни мирных жителей. В Триполи и окрестностях сейчас насчитывается более 110 тыс. мигрантов. Еще 2 тыс. мигрантов находятся в центрах задержания. Свои дома в результате боев покинули около 128 тыс. человек.

По меньшей мере семь человек погибли и 15 пострадали в результате авиаудара по кондитерской фабрике в окрестностях столицы Ливии, сообщил ранее в понедельник новостной портал Afrigatenews со ссылкой на центр местный полевой медицины и помощи. По его данным, бомбардировке подверглось предприятие, расположенное в районе Вади-эр-Рабиа в 15 км от Триполи неподалеку от места, где идут столкновения между формированиями Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА.

Теги
Ливия
Реклама на ТАСС
Милорад Додик рассказал о состоянии здоровья Вучича
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС