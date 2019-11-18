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Палестино-израильский конфликт

Иордания предупредила об опасных последствиях решения США по израильским поселениям

Глава МИД страны Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил, что Иордания не откажется от осуждения действий Израиля, которые подрывают возможность решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств

ТАСС, 19 ноября. Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил в понедельник, что решение администрации США об отказе от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан может иметь опасные последствия для ближневосточного урегулирования.

"Мы предупреждаем об опасных последствиях изменения позиции США по поселениям для ближневосточного мирного процесса", - отметил он на своей странице в Twitter.

По словам министра, строительство Израилем поселений на оккупированных палестинских территориях является "грубым нарушением международного права". Как подчеркнул глава МИД, Иордания не откажется от осуждения таких действий Израиля, которые подрывают возможность решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. В Палестине заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

Теги
СШАИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильПомпео, Майкл (Майк)
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ЕС считает незаконной поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях
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