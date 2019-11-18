Помпео: США не считают незаконными израильские поселения на Западном берегу

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. США больше не считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов госсекретарь Майкл Помпео.

"Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право", - сказал он.

Помпео также заявил, что новое решение США относительно поселений Израиля на оккупированных палестинских территориях не предопределяет окончательный статус Западного берега реки Иордан.

"Мы не рассматриваем окончательный статус Западного берега и не предопределяем его. Об этом должны договориться путем переговоров израильтяне и палестинцы", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.