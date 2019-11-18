Помпео призвал все стороны в Гонконге воздержаться от насилия

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга и протестующие должны отказаться от насилия, это неприемлемо. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Госдепартаменте.

Законопроект об экстрадиции отозван. Что ждет Гонконг дальше?

"США сильно обеспокоены усугублением продолжающихся беспорядков и насилия в Гонконге, включая столкновения протестующих с полицией, - сказал он. - Мы вновь призываем все стороны воздержаться от насилия. Это неприемлемо". По словам госсекретаря, на местных властях лежит первоначальная ответственность за обеспечение безопасности.

"Беспорядки и насилие нельзя остановить одними лишь действиями сил безопасности, - отметил госсекретарь. - Власти должны предпринять шаги, чтобы разрешить общественную обеспокоенность". Помпео также указал на необходимость проведения независимого расследования инцидентов.

"Коммунистическая партия Китая должна соблюдать свои обязательства. Они [жители Гонконга] хотят лишь свобод, которые им были обещаны", - сказал госсекретарь.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.