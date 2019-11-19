Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга

Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху провел телефонные переговоры с Трампом после решения США по еврейским поселениям

Премьер Израиля заявил, что этот шаг США "не мешает переговорам" с палестинской стороной, потому что "невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи"

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