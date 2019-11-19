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Акции протеста в Гонконге

Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая по предложению главы администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник сменило руководителя полиции этого специального административного района КНР. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Согласно Основному Закону КНР о специальном административном районе Сянган (китайское название Гонконга)", согласно предложению и выдвинутой главой администрации Сянгана Кэрри Лам кандидатуре Госсовет КНР 19 ноября постановил назначить Дэн Бинцяна комиссаром полиции, освободить от это должности Лу Вэйцуна", - говорится в сообщении.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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