СМИ: на захваченных йеменскими мятежниками в Красном море судах находились 16 человек

ТАСС, 19 ноября. Шестнадцать человек, включая двух южнокорейцев, находились на борту трех судов, захваченных йеменскими мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы) в южной части Красного моря. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на представителей МИД Республики Корея.

Ранее аравийская коалиция обвинила хуситов в вооруженном захвате буксира в Красном море. По ее данным, захват судна "Рабих-3" был совершен в воскресенье двумя лодками, на которых находились мятежники.

Как отмечает Yonhap, представители южнокорейского МИД сообщили, что захвачены были три судна, два из которых принадлежат южнокорейской компании. На них находились в том числе два гражданина Республики Корея. Также в экипажи судов входили четыре индонезийца, один литовец и девять граждан Шри-Ланки. Как сообщает агентство, суда и члены экипажа были доставлены хуситами в порт йеменского города Ходейда.

Yonhap отмечает, что власти Южной Кореи обратились к США, Саудовской Аравии и ряду других стран с просьбой оказать помощь в возвращении моряков на родину.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.