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СМИ: на захваченных йеменскими мятежниками в Красном море судах находились 16 человек

По данным агентства Yonhap, представители южнокорейского МИД сообщили, что были захвачены три судна, два из которых принадлежат южнокорейской компании

ТАСС, 19 ноября. Шестнадцать человек, включая двух южнокорейцев, находились на борту трех судов, захваченных йеменскими мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы) в южной части Красного моря. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на представителей МИД Республики Корея.

Ранее аравийская коалиция обвинила хуситов в вооруженном захвате буксира в Красном море. По ее данным, захват судна "Рабих-3" был совершен в воскресенье двумя лодками, на которых находились мятежники.

Как отмечает Yonhap, представители южнокорейского МИД сообщили, что захвачены были три судна, два из которых принадлежат южнокорейской компании. На них находились в том числе два гражданина Республики Корея. Также в экипажи судов входили четыре индонезийца, один литовец и девять граждан Шри-Ланки. Как сообщает агентство, суда и члены экипажа были доставлены хуситами в порт йеменского города Ходейда.

Yonhap отмечает, что власти Южной Кореи обратились к США, Саудовской Аравии и ряду других стран с просьбой оказать помощь в возвращении моряков на родину.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
ЙеменСаудовская АравияРеспублика Корея
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