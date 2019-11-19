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Акции протеста в Гонконге

В Китае заявили, что власти прогнозировали беспорядки в Гонконге задолго до их начала

Вице-президент партийной школы при ЦК Коммунистической партии Китая Се Чуньтао сообщил, что руководство страны "предполагало, что могут появиться лица, которые станут использовать Гонконг в качестве базы, при помощи которой будут брошены вызовы китайскому социализму"

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Высшее руководство КНР осознавало опасность возникновения беспорядков в Гонконге еще задолго до их начала, прогнозируя попытки некоторых лиц воспользоваться этим специальным административным районом с целью оказания давления на китайскую систему госуправления. Об этом заявил во вторник вице-президент партийной школы при Центральном комитете Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Се Чуньтао.

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"То, что там сейчас происходит, свидетельствует о дальновидности руководства Китая, стоящего у истоков нынешней системы [госуправления]. К примеру, КПК еще раньше, в частности, при Дэн Сяопине (1904-1997, руководил страной с конца 70-х по начало 90-х гг. - прим. ТАСС) прогнозировала проблему Гонконга, которую мы наблюдаем в последние несколько месяцев", - отметил он на пресс-конференции.

По словам Се Чуньтао, руководство КНР "предполагало, что могут появиться лица, которые станут использовать Гонконг в качестве базы, при помощи которой будут брошены вызовы китайскому социализму".

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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