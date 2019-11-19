Представители протестного движения войдут в новое правительство Ливана

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун пообещал во вторник, что представители протестного движения будут включены в состав будущего правительства республики. Об этом, как сообщила пресс-служба главы государства, он заявил на встрече со специальным координатором ООН по Ливану Яном Кубишем.

"Я работаю над тем, чтобы обеспечить политическую поддержку новому правительству, в которое войдут представители основных парламентских фракций, профессионалы-технократы, имеющие хорошую репутацию, и делегаты от народного движения", - сказал президент. По словам Ауна, как только все преграды на пути создания такого кабинета будут устранены, он начнет консультации по согласованию кандидатуры будущего премьер-министра. Президент подчеркнул, что "стремится не допустить политического вакуума и облегчить задачи, стоящие перед главой кабинета".

"Финансовая и экономическая ситуация в Ливане находится под контролем, - сказал Аун. - Принимаются шаги по ее стабилизации, о чем свидетельствует возобновление работы банковских учреждений".

Реакция демонстрантов

Как сообщил телеканал Al Hadath, один из лидеров протестного движения Ахмед аз-Зейн позитивно отреагировал на идею создания правительства из трех третей. "Включение в кабинет из 18 министров шести технократов и шести представителей народа станет большим достижением, - заявил аз-Зейн. - Мы рассматриваем это как успех, как конкретный результат наших протестов". По его словам, будущий кабинет должен будет подготовить и провести досрочные выборы. "Это следующая цель революции", - указал аз-Зейн.

Волна массовых акций протеста началась в Ливане 17 октября и привела к отставке коалиционного правительства во главе с Саадом Харири, который исполняет сейчас обязанности премьер-министра.

Харири, являющийся ведущим политиком суннитской общины и лидером движения "Аль-Мустакбаль", готов, по его словам, вернуться в премьерское кресло при условии, что будущее правительство будет состоять исключительно из технократов.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики выдвигается из общины христиан-маронитов. Пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.