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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Адвокат Ассанжа прокомментировал закрытие Швецией дела против его клиента

Как заявил Пер Самуэльсон, в настоящее время основатель WikiLeaks полностью сосредоточен на том, чтобы противостоять требованию США о выдаче

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Закрытие в Швеции расследования против основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не стало большим утешением для него, считает шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон.

"Учитывая ситуацию, в которой он находится сегодня, я не знаю, играет ли это сейчас такую большую роль. Сейчас он полностью сосредоточен на том, чтобы противостоять требованию США о выдаче. И я думаю, что его доверие к шведской судебной системе исчезло много лет назад", - рассказал Самуэльсон в интервью агентству ТТ.

Адвокат подверг критике то, как проводилось предварительное расследование в отношении его подзащитного в королевстве. "Так не должно быть. Обращаться так с подозрениями в совершении преступления в отношении такого известного человека - это не по-взрослому. С самого начала все пошло наперекосяк, и я не вижу другого объяснения этому, как только его известность", - отметил Самуэльсон.

Как сообщила во вторник на пресс-конференции ведущая дело прокурор Ева-Мари Перссон, шведская прокуратура решила прекратить предварительное расследование в отношении Ассанжа. По ее мнению, доказательная база по данному делу была слишком слабой, а допрос подозреваемого не изменил бы этого. Летом прокуратура опросила семь свидетелей, двоих из них - впервые. Перссон заявила, что "устные свидетельства в поддержку информации истца ослабли, так как прошло 9 лет, а воспоминания блекнут".

Теги
Дело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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