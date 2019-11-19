Турция вновь призвала Россию и США выполнить обещания по Сирии

АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выступил во вторник с призывом к России и Соединенным Штатам выполнить обещания в вопросе отвода курдских формирований от турецко-сирийской границы.

"Существует множество сложностей на земле. Мы вновь призываем США и Россию сделать все необходимое в рамках соглашений", - сказал на пресс-конференции в Анкаре представитель Эрдогана.

Как сообщила газета Yeni Safak, в понедельник глава МИД Турции заявил о готовности Анкары возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. При этом он обвинил США и Россию в том, что они не сделали необходимых шагов в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей.

Ранее во вторник официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что заявления Чавушоглу о невыполнении Россией обещаний и угрозы возобновить военную операцию на севере Сирии, которые могут привести к обострению ситуации, вызвали недоумение у Минобороны РФ.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.