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Начало процедуры импичмента Трампа

Белый дом: свидетели в Конгрессе подтвердили точность стенограммы звонка Трампа

Демократы просто "ослеплены своей ненавистью" к президенту США и "бешеным желанием отменить результаты свободных и честных выборов", отметили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Свидетели, выступавшие во вторник на слушаниях в Конгрессе США, подтвердили точность стенограммы июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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Утром во вторник в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США выступили сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман и одна из помощниц вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс.

"Мы не узнали ничего нового из сегодняшних нелегитимных слушаний по "импичменту". Тем не менее, <...> оба свидетеля подтвердили, что стенограмма звонка 25 июля является точной, а из того, что сказал или сделал президент Трамп, ничто не может расцениваться как "взятка" или какое-либо другое преступление. Сегодняшние слушания лишь в очередной раз доказывают, что председатель [спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам] Шифф и демократы просто ослеплены своей ненавистью к Дональду Трампу и бешеным желанием отменить результаты свободных и честных выборов", - заявила Гришэм.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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