Парламент Ирака принял закон об отмене привилегий чиновникам и главам трех ветвей власти

КАИР, 19 ноября. /ТАСС/. Парламент Ирака принял во вторник закон об отмене финансовых льгот и привилегий государственным чиновникам. Об этом сообщило издание Baghdad Al Youm . Депутаты Совета представителей в конечном итоге проголосовали за законопроект, несмотря на то, что несколькими часами ранее на этапе обсуждения в подкомитетах он был первоначально отклонен.

Как пояснил глава комитета парламента по финансам Хайтам аль-Джубури, закон распространяется на чиновников всех трех ветвей власти, включая высших руководителей законодательных, исполнительных и судебных органов. "Закон предусматривает отмену личной охраны, практика которой была введена в 2003 году, права на медицинское обслуживание за государственный счет, а также некоторых пособий", - пояснил он. По словам депутата, это позволит сократить расходы казны на 25%.

Закон стал одним из первых реальных шагов властей Ирака на пути проведения всеобъемлющих реформ.