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Заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО омрачит встречу глав МИД альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo/Francisco Seco
Встреча будет мало отличаться от обычных плановых министерских заседаний НАТО. Главными на переговорах станут вопросы увеличения военных бюджетов стран

Министры иностранных дел 28 стран НАТО проведут в среду в Брюсселе плановую встречу, посвященную подготовке к саммиту НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, главными на переговорах станут вопросы увеличения военных бюджетов государств НАТО, помимо этого будет обсуждаться операция в Афганистане и военное планирование в Европе.

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Единственное практическое решение, которое должны принять министры, - объявить космическое пространство сферой оперативной деятельности НАТО наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространством. Впрочем, как заявил Столтенберг, это решение "не предполагает размещения оружия в космосе". По его словам, космос НАТО будет использовать в военных целях для развития систем раннего оповещения о ракетных нападениях, а также связи и навигации.

"Смерть мозга"

Иными словами, данная встреча носит рутинный характер и мало отличается от обычных плановых министерских заседаний НАТО, однако в этот раз дискуссию министров омрачит неприятное для многих заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, отметившего в интервью британскому журналу The Economist, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также подчеркнул, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, без военной опоры на США, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Пресс-конференция генсека НАТО во вторник продемонстрировала, что слова французского президента серьезно задели атлантические круги. Значительная часть вопросов Столтенбергу касалась именно этого интервью. В кулуарах же многие журналисты, обсуждая эту тему, высказывали мнение, что заявление Макрона получило такую популярность не только в силу жесткости формулировки, но и потому, что французский президент решился высказать вслух то, о чем многие в Брюсселе и других столицах стран альянса думали про себя.

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Отвечая на эти вопросы, генеральный секретарь НАТО пообещал, что обсудит на следующей неделе с президентом Франции его высказывание о "смерти мозга" альянса, а также заявит о неспособности Евросоюза заменить НАТО. "Я на следующей неделе еду в Париж, чтобы встретиться с президентом Макроном. И я буду обсуждать с ним это (критику со стороны Макрона - прим. ТАСС), буду говорить, что НАТО оперативно реагирует на вызовы, - сказал он. - Евросоюз не сможет заменить НАТО. Нужно и то, и другое. Особенно после Brexit ЕС не сможет защитить Европу, потому что 80% инвестиций будут не из ЕС. Самое главное, что мы можем дать Европе, - это ядерное сдерживание".

Столтенберг подчеркнул, что намерен выслушать аргументы Макрона в связи с его критикой. "Самый лучший способ понять различия - сесть и обсудить их, посмотреть, каковы аргументы. Но НАТО очень сильная организация, мы получаем много средств, и США поддерживают Европу, европейские страны инвестируют больше. И мы делаем значительно больше, чем в предыдущие десятилетия", - добавил генсек.

Трудный саммит

Что касается самого саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря, то решение о его проведении было принято в начале 2019 года, и изначальная суть этого мероприятия заключалась в выражении поддержки Великобритании, которая к этому моменту должна была давно покинуть ЕС, оставаясь членом НАТО. Увы, Лондон получил уже три отсрочки по Brexit в силу неспособности британских политиков договориться о параметрах выхода. Так что теперь саммит, с высокой вероятностью, станет местом обсуждения накопившихся разногласий между государствами НАТО: между США и Турцией по Сирии и закупкам С-400, между США и европейцами по торговле, между континентальной Европой и Великобританией по Brexit, между США и остальными членами альянса по борьбе с изменением климата.

Раздувая бюджеты

Столтенберг традиционно уделил большое внимание главной теме всех встреч в НАТО на протяжении пяти последних лет - требованию увеличения военных расходов европейских государств альянса, которое Брюссель и Вашингтон мотивируют увеличением военной активности России. При этом обычно США и штаб-квартира НАТО умалчивают, что суммарный военный бюджет НАТО в 20 раз превосходит военный бюджет РФ. Военный бюджет России в 2018 году составил 2,8 трлн рублей, что соответствует примерно $46 млрд. Совокупный военный бюджет НАТО в 2018 году составил $930 млрд, и дальнейшее увеличение военных расходов станет главной темой встречи министров иностранных дел НАТО 20 ноября.

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В этой связи, отвечая на вопрос ТАСС, означает ли потребность НАТО в новых ассигнованиях при таком соотношении военных расходов, что вооруженные силы НАТО в 20 раз менее эффективны, чем ВС РФ, генсек НАТО заявил: "Военный бюджет НАТО больше, поскольку себестоимость Вооруженных сил НАТО, удельные расходы и уровень зарплаты значительно выше, речь не идет о том, что они менее эффективны".

По его словам, государства, входящие в Североатлантический альянс, должны продолжать увеличивать свои оборонные бюджеты, чтобы "направить абсолютно ясный сигнал о том, что произошедшее в Крыму не может повториться в странах - членах НАТО".

В альянсе принята единая формулировка, согласно которой руководство НАТО не может называть иначе как "аннексией со стороны России" воссоединение Крыма с РФ. Оно состоялось после проведенного там референдума в марте 2014 года. Западные страны не признают итоги плебисцита. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.

Ползучая милитаризация космоса?

Что касается распространения военного планирования и прочей операционной деятельности НАТО в космическом пространстве, то Столтенберг заверил, что США и страны НАТО "не намерены разворачивать оружие в космосе". Таким образом он дал понять, что США после расторжения в одностороннем порядке 2 августа этого года Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не намерены в ближайшее время разрушать подписанный 27 января 1967 года СССР, США и Великобританией Договор о космосе, который прямо запрещает размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, на Луне или любом другом небесном теле. Этот договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и прямо запрещает их использование для испытания любых видов оружия, проведения учений или создания военных баз, сооружений и укреплений. Также в договоре указано, что ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью, а суверенитет государств распространяется только на непосредственно запущенные ими космические объекты.

В связи с этим Столтенберг напомнил, что в космическом пространстве находятся около 2 тыс. спутников, и примерно половина из них принадлежит государствам НАТО. Альянс намерен использовать эту группировку для поддержки наземных вооруженных сил в качестве средств связи, навигации, целеуказания и раннего предупреждения.

Кроме того, по словам Столтенберга, страны - члены альянса изучат виды космических угроз, которые могут быть расценены как военное нападение. "Мы всегда будем индивидуально подходить к этому вопросу. Будем изучать каждый отдельный случай и смотреть, нужно ли задействовать пятую статью [Договора о коллективной обороне]", - отметил он. При этом генсек НАТО подчеркнул, что не собирается в настоящее время "углубляться в подробности" данного вопроса.

Пятая статья Вашингтонского договора - это краеугольный камень НАТО. Она гласит, что военное нападение на любую из стран альянса рассматривается как агрессия против всех остальных государств НАТО.

Денис Дубровин

Теги
АфганистанСШАСирияТурцияВеликобританияРоссияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
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