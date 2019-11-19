Заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО омрачит встречу глав МИД альянса

Министры иностранных дел 28 стран НАТО проведут в среду в Брюсселе плановую встречу, посвященную подготовке к саммиту НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, главными на переговорах станут вопросы увеличения военных бюджетов государств НАТО, помимо этого будет обсуждаться операция в Афганистане и военное планирование в Европе.

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Единственное практическое решение, которое должны принять министры, - объявить космическое пространство сферой оперативной деятельности НАТО наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространством. Впрочем, как заявил Столтенберг, это решение "не предполагает размещения оружия в космосе". По его словам, космос НАТО будет использовать в военных целях для развития систем раннего оповещения о ракетных нападениях, а также связи и навигации. "Смерть мозга" Иными словами, данная встреча носит рутинный характер и мало отличается от обычных плановых министерских заседаний НАТО, однако в этот раз дискуссию министров омрачит неприятное для многих заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, отметившего в интервью британскому журналу The Economist, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также подчеркнул, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, без военной опоры на США, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Пресс-конференция генсека НАТО во вторник продемонстрировала, что слова французского президента серьезно задели атлантические круги. Значительная часть вопросов Столтенбергу касалась именно этого интервью. В кулуарах же многие журналисты, обсуждая эту тему, высказывали мнение, что заявление Макрона получило такую популярность не только в силу жесткости формулировки, но и потому, что французский президент решился высказать вслух то, о чем многие в Брюсселе и других столицах стран альянса думали про себя.

Отвечая на эти вопросы, генеральный секретарь НАТО пообещал, что обсудит на следующей неделе с президентом Франции его высказывание о "смерти мозга" альянса, а также заявит о неспособности Евросоюза заменить НАТО. "Я на следующей неделе еду в Париж, чтобы встретиться с президентом Макроном. И я буду обсуждать с ним это (критику со стороны Макрона - прим. ТАСС), буду говорить, что НАТО оперативно реагирует на вызовы, - сказал он. - Евросоюз не сможет заменить НАТО. Нужно и то, и другое. Особенно после Brexit ЕС не сможет защитить Европу, потому что 80% инвестиций будут не из ЕС. Самое главное, что мы можем дать Европе, - это ядерное сдерживание". Столтенберг подчеркнул, что намерен выслушать аргументы Макрона в связи с его критикой. "Самый лучший способ понять различия - сесть и обсудить их, посмотреть, каковы аргументы. Но НАТО очень сильная организация, мы получаем много средств, и США поддерживают Европу, европейские страны инвестируют больше. И мы делаем значительно больше, чем в предыдущие десятилетия", - добавил генсек. Трудный саммит Что касается самого саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря, то решение о его проведении было принято в начале 2019 года, и изначальная суть этого мероприятия заключалась в выражении поддержки Великобритании, которая к этому моменту должна была давно покинуть ЕС, оставаясь членом НАТО. Увы, Лондон получил уже три отсрочки по Brexit в силу неспособности британских политиков договориться о параметрах выхода. Так что теперь саммит, с высокой вероятностью, станет местом обсуждения накопившихся разногласий между государствами НАТО: между США и Турцией по Сирии и закупкам С-400, между США и европейцами по торговле, между континентальной Европой и Великобританией по Brexit, между США и остальными членами альянса по борьбе с изменением климата. Раздувая бюджеты Столтенберг традиционно уделил большое внимание главной теме всех встреч в НАТО на протяжении пяти последних лет - требованию увеличения военных расходов европейских государств альянса, которое Брюссель и Вашингтон мотивируют увеличением военной активности России. При этом обычно США и штаб-квартира НАТО умалчивают, что суммарный военный бюджет НАТО в 20 раз превосходит военный бюджет РФ. Военный бюджет России в 2018 году составил 2,8 трлн рублей, что соответствует примерно $46 млрд. Совокупный военный бюджет НАТО в 2018 году составил $930 млрд, и дальнейшее увеличение военных расходов станет главной темой встречи министров иностранных дел НАТО 20 ноября.