Джонсон признался, что восторгается всеми лидерами стран ЕС

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон признался, что восторгается всеми 27 лидерами стран - членов Евросоюза. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопрос ведущей телеканала ITV во время дебатов с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином.

"Мне нравятся лидеры ЕС, все 27, потому что мы с ними заключили фантастическую сделку [по Brexit]", - сказал лидер правящей Консервативной партии Джонсон в ответ на просьбу рассказать о том, каким иностранным лидером он восхищается больше всего.

Корбин в свою очередь назвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что тот "пытается объединить мир".

Теледебаты проходили в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.