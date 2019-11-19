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Brexit

Джонсон признался, что восторгается всеми лидерами стран ЕС

Премьер Британии отметил, что с ними заключена "фантастическая сделка" по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон признался, что восторгается всеми 27 лидерами стран - членов Евросоюза. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопрос ведущей телеканала ITV во время дебатов с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином.

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"Мне нравятся лидеры ЕС, все 27, потому что мы с ними заключили фантастическую сделку [по Brexit]", - сказал лидер правящей Консервативной партии Джонсон в ответ на просьбу рассказать о том, каким иностранным лидером он восхищается больше всего.

Корбин в свою очередь назвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что тот "пытается объединить мир".

Теледебаты проходили в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

Теги
ВеликобританияBrexitКорбин, ДжеремиДжонсон, БорисГутерриш, Антониу
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