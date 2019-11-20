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Политический кризис в Боливии

Временные власти Боливии отказались выпустить из страны нескольких экс-министров

Они могут пригодиться в качестве посредников в диалоге между временными властями и сторонниками экс-президента Эво Моралеса, заявил министр при президенте Херхес Хустиниано

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Переходное правительство Боливии отказалось выдать разрешение на выезд из страны нескольким бывшим министрам, чтобы таким образом обеспечить их участие в переговорах между временными властями и сторонниками экс-президента Эво Моралеса. Об этом сообщил во вторник министр при президенте Херхес Хустиниано.

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"Мы выдали несколько разрешений на безопасный выезд, но некоторым экс-министрам отказали, потому что считаем, что они могут быть посредниками в диалоге. Если они уедут, с кем нам вести переговоры", - приводит его слова газета La Razon.

Министр не уточнил, о каких именно бывших чиновниках идет речь. По данным La Razon, некоторые экс-министры в настоящее время находятся в посольстве Мексики в Ла-Пасе.

Ранее глава МИД Карен Лонгарик сообщила, что посол Мексики передала ноту с прошением о предоставлении права безопасно покинуть страну 24 бывшим чиновникам. Позднее ведомство уточнило, что пока не одобрило это ходатайство.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
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