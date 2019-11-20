В Сербии подтвердили подлинность видео встречи офицера с российским разведчиком

БЕЛГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео, на котором, как утверждали ранее газета Blic и "Радио свобода", запечатлена встреча сербского военного и сотрудника военного атташата России.

"Видео подлинное, на нем снят российский разведчик. Детали пояснит президент Сербии Александар Вучич после заседания Совета безопасности [Сербии] завтра. Очень важно сказать, что войну разведок, идущую на территории Сербии, а она де-факто идет, нельзя связывать только с Российской Федерацией. Напротив, другие мировые силы типа США, Франции, а также региональные игроки - Албания и Хорватия - очень активно работают над осуществлением своих интересов, что всегда ожидаемо в политике и международных отношениях, мы здесь для того, чтобы противостоять таким действиям без исключения", - заявил он.

Ранее на портале YouTube был размещен ролик, на котором двое людей общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Затем один из них внутри машины достает из похожего пакета бутылку алкоголя и деньги и пересчитывает их. По информации Blic и "Радио Свобода", на видеозаписи - неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Когда снято видео и что было в пакетах, не уточняется. Кроме того, известно, что российский офицер, имя которого фигурирует в материалах Blic и "Радио Свобода", еще несколько месяцев назад завершил командировку в стране.