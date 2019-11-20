{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ОБСЕ призвали Госдуму пересмотреть законопроект о гражданах-иноагентах

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что законопроект может оказать значительное сдерживающее воздействие на журналистов, а также на блогеров, экспертов или других лиц, публикующих информацию

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к Госдуме с призывом пересмотреть резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОБСЕ.

На эту тему
Каков порядок признания СМИ иноагентом и какие издания попали в список

"Этот законопроект представляет собой несоразмерное вмешательство в свободу слова и свободу СМИ", - утверждается в заявлении Дезира.

По его версии, это может оказать значительное сдерживающее воздействие на журналистов, а также на блогеров, экспертов или других лиц, публикующих информацию, особенно в интернете. "Я призываю Госдуму отказаться от предложенных поправок", - добавил он.

19 ноября Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект о гражданах-иноагентах. Предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами) также физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России", гласит законопроект.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Расследование по делу Джеффри Эпштейна
Принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности из-за скандала с Эпштейном
Ранее британский принц рассказал о своей дружбе с Джеффри Эпштейном, а также опроверг, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от членов окружения американского миллиардера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС