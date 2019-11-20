В ОБСЕ призвали Госдуму пересмотреть законопроект о гражданах-иноагентах

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к Госдуме с призывом пересмотреть резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОБСЕ.

"Этот законопроект представляет собой несоразмерное вмешательство в свободу слова и свободу СМИ", - утверждается в заявлении Дезира.

По его версии, это может оказать значительное сдерживающее воздействие на журналистов, а также на блогеров, экспертов или других лиц, публикующих информацию, особенно в интернете. "Я призываю Госдуму отказаться от предложенных поправок", - добавил он.

19 ноября Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект о гражданах-иноагентах. Предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами) также физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России", гласит законопроект.