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Политический кризис в Боливии

И.о. президента Боливии передала парламенту законопроект о проведении новых выборов

Министр юстиции Альваро Коимбра отметил, что у законопроекта "три основные цели" - отмена результатов прошедших 20 октября всеобщих выборов, созыв нового голосования и назначение новых членов Высшего избирательного суда

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Временное правительство Боливии передало парламенту законопроект, предусматривающий отмену результатов прошедших 20 октября выборов президента и проведение нового голосования.

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"Мы считаем, что этот законопроект можно усовершенствовать. Мы хотим, чтобы этот документ был взят за основу, чтобы достичь общенационального компромисса. Мы допускаем, что в него будут внесены изменения", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Министр юстиции Альваро Коимбра отметил, что у законопроекта "три основные цели" - отмена результатов прошедших 20 октября всеобщих выборов, созыв нового голосования и назначение новых членов Высшего избирательного суда (ВИС).

"Мы создаем условия для того, чтобы ускорить сроки, чтобы члены ВИС были избраны в течение 15 дней с момента публикации закона", - сказал он. По словам министра, дата организации выборов зависит "от технических вопросов" и ее назовут, когда будут созданы условия для проведения голосования.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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