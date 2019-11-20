И.о. президента Боливии передала парламенту законопроект о проведении новых выборов

Об этом сообщила в среду и.о. главы государства Жанин Аньес.

"Мы считаем, что этот законопроект можно усовершенствовать. Мы хотим, чтобы этот документ был взят за основу, чтобы достичь общенационального компромисса. Мы допускаем, что в него будут внесены изменения", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Министр юстиции Альваро Коимбра отметил, что у законопроекта "три основные цели" - отмена результатов прошедших 20 октября всеобщих выборов, созыв нового голосования и назначение новых членов Высшего избирательного суда (ВИС).

"Мы создаем условия для того, чтобы ускорить сроки, чтобы члены ВИС были избраны в течение 15 дней с момента публикации закона", - сказал он. По словам министра, дата организации выборов зависит "от технических вопросов" и ее назовут, когда будут созданы условия для проведения голосования.