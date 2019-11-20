Прокуратура Боливии выдвинула обвинения в терроризме против напавших на нефтезавод

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Боливии выдвинула обвинения в терроризме в отношении семи человек, задержанных за нападение на нефтеперерабатывающий завод "Сенката". Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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"Первоначально преступление было квалифицировано как уничтожение государственной собственности и природных богатств, однако из-за значительности ущерба Генпрокуратура расширила расследование и добавило статью "Терроризм", - приводит пресс-служба слова прокурора департамента Ла-Пас Уильяма Алаве Лауры.

Он отметил, что правоохранительные органы задержали семь человек за причастность к нападению на НПЗ. "Согласно предварительному расследованию, в день инцидента они устроили погром и подстрекали к поджогу и разграблению государственных объектов", - говорится в сообщении.

Во вторник протестующие, являющиеся сторонниками экс-президента Эво Моралеса, попытались захватить НПЗ "Сенката", расположенного неподалеку от фактической столицы страны Ла-Паса. По данным Института судмедэкспертизы, в результате столкновений погибли восемь человек. Министр обороны Боливии ранее заявил, что военные, которые были направлены на защиту объекта, не открывали огонь.